遠傳電信7日宣布攜手便利超商洗衣服務潔衣家，並於網路門市開放申辦「遠傳X潔衣家一費雙享」方案，用戶在門號合約期間內，同步享有最高價值30,400元的洗衣服務，不管是換季收藏，還是月月送洗，輕鬆又便利 ，一費享有電信、洗衣兩種服務。

根據財政部「營利事業家數及銷售額」統計，全國洗衣服務於去年前10月銷售額高達788.75億元，顯示國人送洗衣物的需求龐大，而農曆年、季節交替時期是送洗衣物的高峰。

「遠傳X潔衣家一費雙享」方案針對冬衣洗收、換季收納、月月清潔等不同生活型態推出相對應的優惠方案。包括月付399元、699元、999元、1399元共四種方案，綁約30個月，分別提供8張、14張、25張、40張洗衣券，每張洗衣券可洗4件，不限衣物床寢種類。

以月付1399元提供40張洗衣券、送洗單價最高的「特殊外套」（羽絨衣、仿皮外套）190元為例，申辦用戶最高可獲得價值30,400元的洗衣服務，並且在合約期內每個月都能將精緻衣物或床單被套拿到全家便利商店、OK超商、萊爾富便利商店送洗。

遠傳「潔衣家」699方案，可享上網吃到飽，網內通話免費、網外通話200分鐘。合約期間內大約會遇到10次換季，提供的14張洗衣券可滿足精緻衣物、大件床寢換季收納的需求。新申辦、攜碼、續約用戶都適用「潔衣家」方案，申辦後洗衣券將匯入潔衣家帳戶，用戶以遠傳門號登入潔衣家帳戶即可使用。

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