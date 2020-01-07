再過兩週即將迎來農曆春節，凱擘大寬頻、及台灣大哥大旗下凱擘大寬頻首波推出「鼠年特別企劃」，針對新申辦120M（含）以上光纖上網指定方案，即可參加限時抽獎活動，連續9週每週都有機會帶走新一代Google Nest Mini智慧音箱。

此外，機上盒myVideo迎新年推出「週末電影院」專區，每週上架多部強片最低1元特價優惠，1月10日起再加碼祭出「新春88專案」，申辦機上盒「myVideo豪華月租」，前三個月享月付88元優惠價。

凱擘大寬頻及台灣大寬頻推出期間限定「鼠年特別企劃」，凡新申辦60M（含）以上光纖上網指定方案，可免費升級搭配A1 Box及藍牙聲控遙控器，隨時收看myVideo、愛奇藝、LINE TV等眾多熱門OTT影音內容，再送機上盒myVideo豪華月租2年看到飽。

申辦120M（含）以上光纖上網指定方案，每月699元起，除了一次享有穩定的高速光纖上網服務及HD99高畫質套餐的24台高畫質數位頻道內容，同樣免費升級搭配A1 Box及藍牙聲控遙控器，還能把Google Nest Mini帶回家，加碼再送智慧燈泡、機上盒myVideo豪華月租超過17,000部影劇作品2年看到飽，以及MyMusic近千萬首音樂曲庫3個月免費暢聽。

2月底前申辦，還可連續9週參加週週抽5台Google Nest Mini智慧音箱好康活動，活動期間內最多可連抽9次，前一週沒抽中還能繼續參加下一週抽獎。

2020年首月機上盒myVideo「單點強檔」上架多部好萊塢強檔大片，包含榮獲第76屆威尼斯影展「金獅獎」的《小丑》。由威爾史密斯主演的金獎名導李安最新力作《雙子殺手》，以及金獎英劇同名電影《唐頓莊園》。

「myVideo豪華月租」新上架描述最強特務深陷反叛危機的《全面攻佔3：天使救援》、詮釋詠春宗師生平的《葉問》系列、讓韓國社會正視女性所受到的差別待遇和限制的《82年生的金智英》，以及機上盒myVideo獨家上架國片《聖人大盜》等國內外好片。機上盒myVideo全新「週末電影院」專區，更於每週五至週日推出限時優惠，多部好萊塢強片及口碑好評國片特價1元起。

自1月10日起至2月9日止，再加碼祭出「新春88專案」，機上盒「myVideo豪華月租」前三個月每月88元！

此外，本月A1 Box上的愛奇藝台灣站首推全網熱播陸劇《慶餘年》，由陳道明、張若昀領銜演出，描述神祕少年的人生傳奇，以及熱門韓綜《李棟旭想做脫口秀》，由偶像劇男神李棟旭首度挑戰脫口秀。即日起，透過A1 Box訂購愛奇藝自動月租方案，可享首月免費及次月起每月227元之A1 Box專屬優惠。

凱擘大寬頻及台灣大寬頻提供數位有線電視服務、高畫質數位頻道、高速光纖上網、超級錄影機、myVideo隨選隨看、HomeSecurity居家防護、HomeSecurity店家防護及HealthCare健康保健室等。

(工商 )