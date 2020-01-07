聯合再生(3576)2019年12月營收新台幣16.8億元，月增38.4%，年增8%，其中系統案場業務於108年末開花結果，對營收貢獻達108年之冠。

目前聯合再生在台灣已開發之大型案場約300MW，開發中案場約500MW-600MW。聯合再生已於12月出售手中開發案件之一的中部大型系統案廠予海外大型投資能源基金，目前聯合再生持續開發該案場第二期專案，規模約50MW，預計今年可以開發完成。其他已開發案場預計亦將於今年陸續出售及建置。另外，聯合再生持續深耕台灣，目前台灣系統工程建設中之案場包括台灣地面型、屋頂型及埤塘系統等約30多個案場，工程收入持續挹注聯合再生營業收入，未來建設完成後聯合再生亦提供與負責後續20年之維運服務。

聯合再生能源去年全年累計合併營收為新台幣182.8億元，較前一年新台幣129.8億元增加40.8%，營收增加主係策略轉型奏效以致模組及系統營收成長顯著。

由於去年台灣土地取得的限制及困難，及大型案場作業時間冗長，導致國內大型案場開工遞延，根據Energy Trend預估108年1-9 月新增併網量約955MW。展望今年，太陽光電躉售費率平均向下微調3%，費率趨近平穩，另外據經濟部提出「太陽能光電兩年推動計畫」中109年的累積裝置量將達6.5GW，Energy Trend預測，平均每季度新增併網量至少要在550MW以上，才能達成經濟部的目標。

未來，遞延的大型案場標案將加速進度，帶動台灣模組出貨量及營收，聯合再生將持續保持模組的市場龍頭寶座，維持模租出貨量超過市場50%市占率，預估聯合再生模組出貨將與市場同步爆發性成長。

(時報資訊)