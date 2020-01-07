中磊(5388)今(7)日公佈108年12月營收暨去年第四季以及2019年全年營收，包括單月、單季營收雙創2019年新高，展望2020年，中磊強化全球佈局，菲律賓新廠已順利進入量產，且多處新興市場陸續加入貢獻，受惠新市場、新客戶、新產品等挹注下，營運成長可期。

中磊108年12月營收33.5億元，月增2%，亦較107年同期成長1%。中磊去年第四季營收達95.7億元，較去年第三季季營收90.6億元，季成長率為6%；單月暨單季營收皆為去年新高紀錄，計2019年全年營收為新台幣318.1億元。

中磊表示，受中美貿易摩擦影響，全球通信產業面臨版圖重整。中磊營運模式成功轉型，電信市場直接銷售比重已逾八成，中磊強化全球佈局，菲律賓新廠已順利進入量產，服務全球電信客戶，集團產能實力更上層樓。同時，中磊積極拓展全球營運版圖，於日本、拉丁美洲、東南亞、印度等新興市場皆有斬獲，將陸續挹注營運。

展望5G行動新紀元，中磊持續參與國際通訊大展，包括本周登場的美國拉斯維加斯「CES消費電子展」，以及下月於西班牙巴塞隆納舉行的「MWC全球行動通訊大會」等，與全球電信客戶進行技術交流，預期在新市場、新客戶、新產品的挹注下，營運成長可期。

(時報資訊)