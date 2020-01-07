行政院農業委員會推動農產業保險，台中市目前有梨、甜柿、荔枝、水稻及農業設施等保單可供選擇，今年由中央補助50％保險費，而台中市政府補助的保險費從原來的33％，提高到今年的40％，因此台中農民僅需負擔10％保險費，歡迎踴躍投保。

農業局長蔡精強說，中央農糧署訂定「農產業保險試辦補助要點」，補貼參與農民保險費，台中目前有梨、甜柿、荔枝、水稻及農業設施等保單，今年中央均補助50％保費；另市府農業局為減輕農民負擔，辦理「台中市農產業保險試辦補助計畫」，針對台中投保且用地合法的農民提供補助，今年補助費用從原來的33％提高到40％，補助金額上限每公頃3萬元。

蔡精強表示，保險機制可降低農民因農產物遭受天然災害所造成的損失，分散經營風險。另投保農產業保險的農民，在遭受天然災害時，仍可依《農業天然災害救助辦法》規定，領取災害救助金，同時獲得保險及災害救助的雙重保障，歡迎踴躍投保。

(中時 )