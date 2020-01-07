長榮集團旗下的長榮鋼鐵(2211)董事長林耿立看好台商回流效應，長榮鋼總經理劉邦恩指出，去年公司鋼構銷量約11.3萬噸，目前公司在手訂單達17~18萬噸，訂單可延續到明年，對於今明年業務量展望沒有悲觀的理由。

長榮鋼預期，台商回流以及電子建廠商機潛力大，隨著廠房等需求增加，將帶動今年台灣鋼構市場規模，長榮鋼鐵目前預估公司吊裝量達20萬噸，訂單產量上看18萬噸，雖然實際出貨與工地、公共工程的建設進度有關，預期今年公司出貨量仍可比去年增加，營收成長動能無虞。

長榮鋼指出，台商回流的效應可期，另外，像是台積電的南科廠及寶山廠即預計需要鋼構18~19萬噸，以及雙子星的興建等，台灣鋼構市場需求看漲。

長榮鋼經評估後並未跨入離岸風電市場，但因有同業投入離岸風電鋼構，對於傳統鋼構的產能有所排擠，因此長榮鋼公司認為有助於市場競爭趨緩。

長榮鋼鐵即將於1月13日登錄興櫃。除了鋼構業務外，長榮鋼鐵也提供貨櫃維修服務，並透過轉投資事業跨足環保工程。長榮鋼鐵目前資本額為39.94億元，107年合併營收106.85億元，稅前盈餘16.58億元，每股稅後純益2.53元。

(時報資訊)