有網友貼出國民黨競選文宣，有立委候選人利用選舉號次形成「921」的選舉口號；民進黨發言人戴瑋姍改編陸劇「後宮甄嬛傳」金句「再冷，也不該拿別人的血來暖自己」痛批國民黨，「不要拿人民的血溫暖自己。」

針對國民黨中和區立委候選人邱烽堯，國民黨南投縣黨部再替南投立委候選人馬文君、許淑華以數字「921」做催票口號，民進黨今開記者會抨擊。

知名陸劇「後宮甄嬛傳」曾有一句金句是：「再冷，也不該拿別人的血來暖自己」，戴瑋姍今則將其修改為，「不要拿人民的血溫暖自己」，痛批國民黨。

戴說，兩天前，民進黨已經針對國民黨中和立委候選人邱烽堯在競選傳單上印出921三個數字提出嚴正譴責，昨天竟然在南投再次出現921的選舉文宣，國民黨究竟懂不懂反省？

她強調，南投是921震央，但南投兩位國民黨立委候選人馬文君、許淑華都抽到一號，因此他們在傳單上再次以「921」這個符號去催票。請國民黨必須針對如此冷血的行為道歉。

戴瑋姍也抨擊，邱烽堯前幾天輕描淡寫地回應「這只是一個數字」，現在馬文君、許淑華都尚未做出回應，國民黨副總統候選人張善政在陪伴馬文君造勢時說「921是重要數字，請大家去投票」，這是一位副總統候選人該說出口的嗎？

發言人李晏榕沉痛表示，921不是冰冷的數字，人民有如此血淚苦痛，卻被國民黨又再喚起傷痛，鄭重質問國民黨，忍心在災民傷口上灑鹽嗎？要把別人一輩子的眼淚印在催票單上嗎？選舉選到完全沒有同理心了嗎？

李晏榕鄭重呼籲，當年地震發生時的小孩可能是現在的首投族，看到這種選舉文宣，被迫要面對過往傷痛。請國民黨收回、銷毀這些文宣，並向全台灣選民道歉。

戴瑋姍說，韓國瑜市長說「莫忘世上苦人多」，但他們對於受苦難的民眾毫無同理心。

＃韓國瑜 ＃2020大選 ＃甄嬛傳 ＃民進黨

(中時 )