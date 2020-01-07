新北市中和區長賴俊達率領所內5位替代役男親赴長者家中打掃環境。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區長賴俊達率領所內5位替代役男親赴長者家中打掃環境。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所為響應內政部役政署推動「2020年替代役役男歲末年終關懷獨居長者與協助居家環境清潔實施計畫」，鼓勵每位替代役役男在農曆年前，前往獨居長者府上進行關懷與打掃，分別於2020年6、7日啟動替代役男關懷活動、致贈賀年應景伴手禮並由區長親自為長者貼春聯除舊佈新，替代役男更捲起衣袖、賣力打掃環境展現替代役男關懷長者實際行動、實現「老吾老以及人之老」的敬老尊老的關懷精神。讓中和的獨居老寶貝也能開心迎新年。

中和區兩位獨居長者，獨居多年且行動不便，今年由中和區長賴俊達率領所內5位替代役男親赴長者家中打掃環境，替代役男表示協助長者居家環境清潔服務是一件非常有意義的活動，很開心有這樣的機會能夠為社會盡一份心力,讓長者感受家的溫暖。

今年中和區公所關懷獨居長者協助居家環境活動，再次結合消防局第七救災救護大隊國光分隊協助安裝住警器，區公所希望透過與轄區各機關間協力互助，讓中和獨居長者的居家環境能乾淨又安全。區長也親自為長者貼上鼠年新春聯，祝福長者新的一年能健康快樂、吉祥如意。

另於15日替代役男將參與本所於中和區枋寮活動中心辦理的「獨居長者歲末送暖圍爐餐會」，由替代役男陪長者溫馨圍爐吃團圓飯，希望透過替代役男積極參與公益服務活動，主動投入社會服務工作，期許每位役男持續奉獻自己，年年持續關懷獨居長者，讓獨居長者渡過一個溫馨又幸福的新春佳節。

(中時 )