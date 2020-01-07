跨入 2020 年，這時來回顧 2019 年整年的成績單，是最適合不過的。在中國大陸頗為知名的跑分軟體魯大師，稍早前也公布了 2019 年整年的分析成果，並取了一個很有趣的獎項名稱「牛角尖獎」，選出 2019 年最佳晶片、技術的得主，可作為消費者們選擇手機的考量基準之一。

魯大師官網稍早前公布了第二屆魯大師2019年度盛典的完整內容，是基於全年超過一億使用者的大數據，還有全民投票以及產品內在表現的綜合結果。以手機領域來說共有七個獎項，分別如下：

2019年魯大師年度獎：年度機皇努比亞紅魔3S。(摘自魯大師官網)

1.年度機皇：努比亞紅魔3S

此榜單中，努比亞紅魔3S是冠軍，黑鯊遊戲手機 2 Pro 以及 realme X2 Pro 分獲第二、第三名。魯大師指出。努比亞紅魔3S擁有大容量電池、性能發燒、續航出色等特色，在魯大師手機綜合性能跑分排行中以488450分屬奪下第一。

2019年魯大師年度獎：手機晶片之王是高通Snapdragon 855+；最流暢手機是華為Mate 30 Pro 5G。(摘自魯大師官網)

2.手機晶片之王：高通Snapdragon 855+

根據魯大師數據中心統計，高通 Snapdragon 855+ 晶片在 CPU、GPU 綜合跑分奪下 348837 總分，在 2019 年手機晶片SoC跑分排行中奪下第一，此 SoC 採用 7奈米製程，大核頻率達到 2.96GHz，最高支援 LTE Cat. 20，最大下載速度 2Gbps。海思 Kirin 990 5G 以及海思 Kirin 990 則分別佔據第二、第三位。

3.最流暢手機：華為Mate 30 Pro 5G

根據魯大師數據中心統計中，2019 年手機體驗評測項目中，搭載 Kirin 990 5G Soc、具備徠卡電影四攝，搭載 EMUI 10 的華為 Mate 30 Pro 5G 搶下第一位；在性能跑分榜奪下第一的努比亞紅魔3S則奪下第二，一加7T Pro 則是第三位。

2019年魯大師年度獎：年度最佳UI為氫OS(一加)；AI性能最佳iPhone 11 Pro。(摘自魯大師官網)

4.年度最佳UI：氫OS(一加)

一加(OnePlus)手機所採用的氫OS，在魯大師2019手機UI體驗評測中，因其最接近Google原生系統、極簡設計、個性化的設定體驗等特性，成為最佳UI，領先華為EMUI、小米MIUI以及三星OneUI等系統。

5.AI性能最佳：iPhone 11 Pro

在魯大師 2019 年 AI 性能排行中，採用 A13 Bionic 處理器的 iPhone 11 全系列，強勢霸佔的前三名。A13 Bionic 擁有八核心神經網路、機器學習能力加倍等特性，幫助 iPhone 11 三款手機都在 AI 性能榜上稱王。

2019年魯大師年度獎：新增市場排行第一品牌是華為；日均低溫第一品牌是三星。(摘自魯大師官網)

6.新增市場排行第一品牌：華為

以安卓手機市場佔有率來看，華為在 2019 年度新增 15.36%，奪下第一品牌的位置。榮耀也新增 10.45%，頗為亮眼。vivo、OPPO 以及小米則分居三到五位。

7.日均低溫第一品牌：三星

魯大師除了可以評測處理器、UI體驗等領域，也針對手機的溫度進行了評比。將時間點拉長到 2019 年一整年來看，手機品牌平均最低溫的是三星，溫度控制的技術優秀。

(中時電子報)