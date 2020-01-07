演過八點檔《情份》及大愛《愛的路上我和你》，正拍攝東風衛視《有家雜貨店》的宋城希，日前趁著拍新戲空檔參加越野賽跑，原本只因好玩所以參賽活絡筋骨，沒想到最後跑出名氣，賽事結束後成人肉拍照立牌，路跑過程中「英姿」更被攝影愛好者PO上網，成為賽跑圈的正妹女神，宋城希打趣說：「還好狀態不賴，沒拍到猙獰、翻白眼的表情。」笑認私下是女漢子個性，只要一天沒運動就渾身不自在。

外表甜美的宋城希以時尚模特兒出道，拍戲之餘還是個專業越野跑者，個性好強的她說：「我最驕傲的就是倔強，覺得快跑不下去時，會不斷告訴自己辦得到。」熱血之舉竟還感動從不參加路跑的閨蜜，讓閨蜜跟著參加越野賽跑，有趣的是，她和閨蜜參加長途越野跑時，因不慎拐到腳倒頭栽，當時立即伸出援手的竟是Cosplay美少女戰士的中年大叔，宋城希笑說：「那位大叔是救世主，真的是美少女戰士。」

宋城希笑說，自己任何極限越野跑都躍躍欲試，例如今年第三年參加斯巴達障礙賽，就很像老朋友的聚會。她驕傲說：「總算把三色獎牌都拿到手了。」她也提到，障礙賽之所以好玩是因可以拋開身分、拋開性別、把體力發揮得淋漓盡致，將腎上腺素飆到最高點！宋城希表示：「能彼此打氣，還能髒到底，覺得很痛快耶。」絲毫不在意泥濘帶來的不適感。她2019年一連串參加超過10場大小賽事，宋城希說：「運動是面對另一個自己，在不同的瞬間會看見沒看過的面貌，對我的表演藝術很有幫助。」

(中時 )