伊朗駐印尼大使館今起兩天開訪民眾弔唁遭美軍擊斃的伊朗軍事將領蘇雷曼尼。大使館發表聲明抨擊美國惡行是對伊朗的恐怖攻擊，並重申伊朗會在適當時間、地點報復的立場。

伊朗駐印尼大使館近日降半旗，哀悼伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。他與5名革命衛隊成員等人3日在伊拉克巴格達機場遭美國以無人機發射的飛彈擊斃。

今天早上起陸續有民眾前往伊朗駐印尼大使館向蘇雷曼尼致哀，在簽名簿留言，有人獻上鮮花，也有民眾拿起他的遺照親吻。

伊朗駐印尼大使館發表聲明指出，蘇雷曼尼是中東地區打擊恐怖與激進主義的英雄，他在敘利亞及伊拉克抵抗伊斯蘭國（IS）的貢獻不會被當代歷史遺忘。

大使館指出，美國狙殺蘇雷曼尼的惡行是美國政府對伊朗的恐怖攻擊，違反國際法及聯合國憲章，也侵犯伊拉克的主權。美國和以色列聯手的行動將造成區域更多不穩定，伊朗堅決報復，會在適當時間、地點採取行動。

對於美國與伊朗的緊張情勢升高，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）昨天下午分別召見伊朗駐印尼大使阿賽德（Mohammad Azad）及美國駐印尼大使唐若文（Joseph Donovan）。勒特諾呼籲雙方盡最大的努力自制，避免衝突，用武力解決爭端對彼此都沒有好處。（編輯：陳惠珍）1090107

(中央社)