賴清德（中）四度為彰化縣立委第一選區候選人陳秀寶輔選，到場時受到支持者熱情簇擁。（謝瓊雲攝）

賴清德（中）至鹿港鎮為立委候選人陳秀寶（左二）輔選，這是他第四度來為陳秀寶站台，陪同車隊掃街拜票。（謝瓊雲攝）

民進黨副總統候選人賴清德7日下午至彰化，先後為立委候選人陳秀寶、立委洪宗熠輔選，陪同車隊掃街拜票。首站抵達鹿港鎮，賴清德再度強調2020是守護台灣民主捍衛主權的關鍵大選，他第四度為陳秀寶輔選，看見她一步一腳印吃苦耐勞的精神，獲得父老鄉親認同肯定。

賴清德之前已三度至和美鎮、鹿港鎮，為陳秀寶助選拉抬選情。他表示，2020台灣要贏，彰化要先贏，在台灣民主運動進程中，彰化，是第一波民主化的城市之一，這次要贏得大選，一定要取得中台灣的勝利、特別是彰化一定要贏。

賴清德指出，陳秀寶從一開始不被看好，憑著一步一腳印，發揮台灣人認真努力打拼、吃苦耐勞的精神，讓父老鄉親看到她過去在議會打拚的精神，她若前進立法院，不是離開彰化，而是擴大對彰化的服務；過去幾年彰化固然有所進步，但要做的建設、待改進的地方還有許許多多，需要像陳秀寶這樣對彰化未來有使命感，在議會問政有經驗的人。

賴清德說，2020台灣這場關鍵大選，是守護台灣民主、捍衛主權的選舉，陳秀寶屬於台灣隊的一員，台灣要贏、陳秀寶這一席絕不能缺席；他相信陳秀寶的努力已經感動大家、也得到大家的認同與支持，但不能放鬆大意，即使有信心，但要小心、更要繼續打拚，直到當選為止。

(中時 )