吳姓母親在臉書po出事發經過。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

一名27歲的吳姓母親昨(6)下午帶著3歲、1歲的兩名女兒搭乘公車時，一名陌生男子突然上前用手掐向孩童頸部，嚇得她放聲尖叫，雖請求司機協助報警，但竟遭冷冷回應「他一看就有病，不要跟他計較」，還放男子逕行下車，警方獲報後，已通知男子到案說明，公車業者則回應，司機違法標準處理程序，將依規定懲處。

據了解，當時吳女帶著2名女兒坐在公車後方座位，男子自西門市場上車後，獨自站在公車前方區域，但在行經新莊中正路時，突然快步走向吳女，伸手掐向抱在懷中的1歲女嬰及坐在一旁的3歲女童，嚇得吳女立刻大聲呼救，不料司機竟充耳不聞。

吳女見狀，立刻上前要求司機將車子開到警察局，但司機仍不理會，隨後男子再度逼近時，吳女大聲喝斥才將他逼退，司機這時才冷冷回應，「那個人看起來就有病，不要跟他計較」，隨後在大眾廟站讓男子下車。

事後吳女越想越氣憤、害怕，將事發過程po在臉書地方社團，呼籲其他家長警戒，警方獲報後，也立刻調閱監視器掌握男子身分，經通知到案說明後，男子疑有精神不穩的狀況，並供稱看小朋友的腳伸至走道，怕被絆倒才伸手動小朋友的腳，沒有掐脖情事。

對此母親受訪時駁斥，一個小孩抱在懷中，另一名坐在靠窗位子，「完全不可能伸到走道！」且當時男子站在前方博愛座前，孩子行車過程中也相當乖巧，未有哭鬧情形，「怎麼可能會妨礙到他？」

公車業者則回應，司機確實有疏失，沒有按照標準作業程序處理，正常程序應緊閉雙門，停靠路邊請求警方協助，後續也會對司機再教育，施以懲處，另警方也表示，將依法究辦。

(中時 )