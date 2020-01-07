2019年可說是商用不動產大豐收的一年，根據商仲業者統計，北市辦公室平均售價來到每坪85.4萬元，信義商圈辦公租金站上3200元，空置率不到3%，業者表示，建商產品規劃也改走為商辦或廠辦，整體來說，北市商辦持續受市場喜愛，若一有大面積辦公或精華區地上權釋出，將造成搶地掃樓的盛況。

根據信義全球資產最新統計，在無新增供給的情況下，北市辦公平均售價微幅上漲到85.4萬元，整體租金資本化率落在2.5%，表現最為亮眼的頂級辦公A+辦公，成長3.6%，平均售價來到135萬元，而B辦受惠於整體辦公上漲的影響，每坪平均售價也上漲至74.1萬元，各商圈都有明顯上漲的趨勢。

從買賣交易來看，2019年辦公買氣依舊熱絡，投資及自用型買方信心大增，北市辦公交易金額明顯增加，信義計畫區也出現難得的辦公釋出，而許多辦公大樓預售案一釋出就出現大型企業掃樓的盛況，每坪交易金額持續創下當地新高。

信義全球資產經理王維宏表示，台北市商辦市場深受大型企業熱愛，南山廣場及聯合報大樓釋出不到一年的時間，已達滿租盛況，未來1~3年台北市較無大規模新增供給，而危老都更大樓持續增加，帶動整體商辦市場租金及售價將續漲。

而租賃市場表現部分，受惠於新創產業崛起以及跨國企業對台灣投資比重增加，承租大面積的頂級辦公，使得北市相當搶眼，平均租金上漲至2302元，空置率已降至3%以下，來到2.61%，而頂級辦公A+租金行情已經超越B級辦公的2倍，平均租金來到3195元，信義世貿商圈租金更站上3204元、空置率僅2.10%。

從各商圈來看，平均租金都有明顯上漲的趨勢，漲幅最為明顯的是松江南京商圈，平均租金上漲至每坪1917元，另外值得注意的是，南京四五以及站前西門商圈空置率已下降至1%，接近滿租的情況，近期雙子星定案以及未來E1E2都更案，將是持續炒熱站前西門商圈亮點。

展望2020年，王維宏認為，未來1~3年雖然釋出10棟以上的新大樓，但其中一半皆為業主自用，可供給的物件有限，企業搬遷受限於市場缺貨，北市辦公市場將持續緊縮，租金及售價可望再創新高。在整體景氣回溫的情況下，大型企業對於不動產需求持續提高，而商辦短缺，投資機構可能將資金轉戰精華地區地上權，商用不動產市場沒有悲觀的理由。

(中時電子報)