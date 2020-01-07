基隆市消防局為了更加有效地推動防災宣導工作，今年初就推出創意設計的「防患未然、抗震不難」宣導主題魔術卡，並於7日由副市長林永發與消防局一同公布，四款防災獅卡通系列的吉祥物設計。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

有聽過玩魔術可以防地震嗎？基隆市消防局為了更加有效地推動防災宣導工作，今年初就推出創意設計的「防患未然、抗震不難」宣導主題魔術卡，並於7日由副市長林永發與消防局一同公布，四款防災獅卡通系列的吉祥物設計，更讓小朋友愛不釋手。

消防局表示，市長林右昌自就職以來，除要求加強救災第一線的消防員救災裝備，也相當重視防災工作的推動，為保護市民的生命和財產，締造防災減災人人參與、和諧社會家家受益的成果，並指出，這套宣導魔術卡由消防局災害管理科團隊籌畫設計，以無限循環摺頁形式包裝「抗震保命3步驟」(趴下、掩護、穩住)、「避難疏散4原則」(不推、不跑、不語、不回)及「地震防災須知(緊急避難包、固定家具、勿乘電梯)三大主題，並透過四款防災獅卡通系列的吉祥物(平安獅、救助獅、潛水獅及救護獅)，生動的詮釋這三大主題的內容及精神。

消防隊更指出，藉由宣導魔術卡的趣味性，不僅可以讓市民朋友可以更容易了解地震發生前的預防準備工作、地震發生時的抗震保命動作及地震發生後的避難疏散原則，也讓基隆市消防局同仁執行防災宣導工作更有吸引力。

消防局長陳龍輝表示，臺灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊的交界，地震次數頻仍，每年平均約有18500次的大小地震，為了降低地震所帶來的災害及所衍生的複合式災情，抗震及防災推廣工作著實刻不容緩。本年度我們特別推出「防患未然、抗震不難」宣導魔術卡，讓「防災事」藉由「防災獅」的擬人化卡通角色來詮釋，期望更能吸引市民朋友的注意，將地震帶來的災害降至最低。

(中時 )