高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠-曜越(3540)發布全新TOUGHRAM DDR4系列高效電競記憶體16GB(8GBx2)，曜越TOUGHRAM DDR4系列高效電競記憶體已經上架在曜越TT Premium官網，至於TOUGHRAM RGB DDR4(雪白版)系列高效電競記憶體則預計在今年第1季開賣，為今年營運增添新動能，曜越預估，今年第1季營運可望優於去年第4季。

曜越自從邁入記憶體市場便不斷推陳出新，在CES 2019推出WaterRam水冷記憶體套件後就不停的進步，接續發布了高時脈記憶體和3000MHz到4400MHz的主流記憶體，希望發掘更多可能性，進而研發出高效能的產品。

曜越全新TOUGHRAM DDR4系列高效電競記憶體16GB(8GBx2)共有4400MHz、4266MHz、4000MHz、3600MHz和3200MHz五種時脈，並有黑色跟白色可以選擇，TOUGHRAM RGB DDR4(雪白版)系列高效電競記憶體16GB(8GBx2)亦擁有4400MHz、4266MHz和4000MHz，且能夠支援Intel英特爾及AMD超微半導體平台等新規格。

曜越表示，TOUGHRAM DDR4系列高效電競記憶體有RGB跟沒有RGB的標準版，此兩款高時脈記憶體都能透過曜越的TOUGHRAM軟體監控記憶體的即時溫度、時脈和運算效能，而TOUGHRAM RGB DDR4(雪白版)系列高效電競記憶體還能透過TOUGHRAM軟體去調整燈效，並能結合TT RGB Plus軟體進行連動，為系統打造專屬的RGB燈效。

目前曜越TOUGHRAM DDR4系列高效電競記憶體4400MHz、4000MHz、4266MHz、3,600MHz和3,200MHz已經上架在曜越TT Premium官網，TOUGHRAM RGB DDR4 (雪白版)系列高效電競記憶體4400MHz、4266MHz和4000MHz將在2020第1季開賣。

(時報資訊)