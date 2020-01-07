重返西武獅隊的「平城怪物」松坂大輔被老東家寄予厚望，將參加一軍春訓，如果狀況許可，不僅可望躋身先發輪值，甚至可能在開幕戰擔任先發。

西武隊監督辻發彥今（7）日表示，春訓名單會在15日最後一次會議中確定；大致上來看，松坂會加入在宮崎南鄉的一軍春訓。

松坂大輔9月將滿40歲，他從1999年在西武獅一軍展開職棒生涯，2007年轉戰美職，歷經紅襪、大都會隊。隨後重返日職，2015-17年在軟銀鷹、2018-19年到中日龍，但受困於傷勢，5年只拿下6勝（5敗）。其中在軟銀3年只在一軍出賽1場，卻領取12億日圓薪資，曾被譏為「薪水小偷」。

松坂去年底決定重返西武隊，年薪僅3000萬日圓，老東家一方面念著昔日情分，也希望經驗豐富的他協助年輕球員成長。

此外，被視為即戰力的選秀第1順位選手宮川哲（投手）、第2順位濱屋將太（投手）、第5順位柘植世那（投手），也將參加一軍春訓，新球季可望直接升上一軍。至於去年從讀賣巨人轉來的37歲資深左投內海哲也，由於左腕動手術，將從二軍春訓出發。

(中時 )