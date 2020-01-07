卓蘭巨峰葡萄冬果採收，催芽時日照充足，冬果果實又甜又香。（巫靜婷攝）

卓蘭巨峰葡萄冬果採收，催芽時日照充足，冬果果實又甜又香。（巫靜婷攝）

卓蘭巨峰葡萄冬果採收，為了避免鳥類啄食成熟的葡萄，果農會把葡萄果串套上2層袋子。（巫靜婷攝）

揮別夏果水傷嚴重陰霾，苗栗縣卓蘭巨峰葡萄冬果採收，雖然產量較去年同時期少，但因催芽時日照充足，果實品質相對提高，價格走俏，卓蘭鎮農會推廣部主任蘇春蓮指出，往年1籃16斤批發價最高落在7、800元，今年飆至1100元，價格好，果農樂開懷，也稍微彌補了夏果的損失。

卓蘭葡萄種植面積約470公頃，分冬、夏2季生產，去年5月鋒面強陣雨過境，後逢烈日曝曬，葡萄水傷嚴重，又因下雨無法灑藥，露菌病上樹，造成1期作總受損面達6成，創16年來最嚴重的1次，初估農損金額達2億多元，果農苦不堪言，只能忍痛剪去受傷的葡萄。

近期為2期作冬果採收季，卓蘭鎮農會指出，今年冬果果串較小串，重量及產量也較去年同期減少，但品質更好，幸好催芽後天氣很好，沒有碰到寒流，若寒流提早來，葉片黃化影響果實，酸度退不掉就會影響口感，今年的果實Q、甜、香、黑，果粉也很漂亮，價格好，16斤批發價飆到1100元，農友驚呼「真的是天價」。

蘇春蓮說，批發價提升了很多，果農都笑哈哈的，增加的收入剛好彌補夏果奇慘無比的損失，市場價則因供需法則，每斤落在80元至120元之間，與往年差異不大，今年過年較早，民眾喜愛買鮮果當伴手禮，大約再1周，葡萄採收完畢，搶在最佳賞味期要先冷藏，才不會軟化，冷藏最多2個月，春節還能持續供貨。

(中時 )