高雄經發局7日表示，為了協助高雄在地中小企業拼經濟，高市府檢討修正「高雄市政府中小企業商業貸款及策略性貸款實施要點」，特別將「中小企業商業貸款」貸款次數放寬，只要正常清還貸款，且無違約事項，即可再次申貸一次，貸款保證手續費，也將從0.50％降至0.375％，減輕中小企業負擔。

高雄經發局指出，該局與財團法人中小企業信用保證基金合作，自2009年起開辦「高雄市政府中小企業商業貸款及策略性貸款」，迄今已協助665家高雄市在地中小企業及268件個人成功獲貸，總核貸金額約5.65億元。

經發局說，為了協助高雄在地企業升級，減輕經營負擔，高市府已經檢討修正「高雄市政府中小企業商業貸款及策略性貸款實施要點」，特別將「中小企業商業貸款」貸款次數放寬。

經發局表示，只要正常清還貸款，而且無違約事項，即可再次申貸一次，另外，為了減輕企業申貸營運週轉金的壓力，將貸款保證手續費，從原來的0.50％，降低為0.375％。融資新措施，即日起正式實施，新措施將更貼近需求，讓企業主在高雄經營更容易。

高雄經發局說，此一新措施，將提供公司、行號最高貸款額度為100萬元，小規模商業的最高貸款額度為50萬元，貸款利率為2.545％。

(工商 )