中國人民銀行7日公布，2019年12月外匯存底31,079.2億美元，較11月30,955.9億美元增加123.33億美元。

此外，人行12月再度增持黃金儲備至954.06億美元。11月為914.69億美元。

(工商 )

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