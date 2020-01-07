陸12月外匯存底增加123億美元 16:522020/01/07 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行7日公布，2019年12月外匯存底31,079.2億美元，較11月30,955.9億美元增加123.33億美元。 此外，人行12月再度增持黃金儲備至954.06億美元。11月為914.69億美元。 (工商 ) #美元 #12 #外匯存底 #11 #外匯 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》美股消息面：美國12月製造業活動放緩 09:262020/01/03 財經 《國際經濟》馬來西亞11月出口，連4月下滑 12:502020/01/03 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:492020/01/03 財經 港11月零售額跌23.6％ 連跌10個月 17:592020/01/03 財經 今天各地晴朗 周三鋒面報到北部恐剩11度 08:302020/01/05 生活 三星2／11上午11時發表新一代Galaxy S 旗艦手機 19:252020/01/05 國際 IMF：人民幣佔全球外匯存底比例創新高 22:502020/01/05 財經 群益證券看本周指數區間11,900-12,300點 09:012020/01/06 財經 全家攜手鮮乳坊 首推手作蛋捲禮盒搶市 20:502020/01/06 財經 歐元區12月服務業PMI 升至50.9 23:342020/01/06 財經 財經熱門新聞 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 買房有6站超夯 最強捷運線是這條 - 財經 拋售才剛開始... 華爾街警告美股恐摔近3千點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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