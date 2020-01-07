電動車大廠特斯拉創辦人兼CEO馬斯克7日出席特斯拉中國製造Model 3向社會用戶的首次交付儀式時表示，除了Model 3與Model Y，未來將在中國製造其它車款。未來，特斯拉將有中國中心來設計原裝車。

特斯拉7日向10名社會車主交付中國製造Model 3，馬斯克同時宣佈上海廠將啟動生產Model Y。Model Y是特斯拉的第五款車型，在2019年3月中旬已正式發布，起售價為3.9萬美元。

(工商 )