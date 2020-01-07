特斯拉：將設立中國中心設計原裝車 16:522020/01/07 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 電動車大廠特斯拉創辦人兼CEO馬斯克7日出席特斯拉中國製造Model 3向社會用戶的首次交付儀式時表示，除了Model 3與Model Y，未來將在中國製造其它車款。未來，特斯拉將有中國中心來設計原裝車。 特斯拉7日向10名社會車主交付中國製造Model 3，馬斯克同時宣佈上海廠將啟動生產Model Y。Model Y是特斯拉的第五款車型，在2019年3月中旬已正式發布，起售價為3.9萬美元。 (工商 ) #特斯拉 #中國 #未來 #社會 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 分析師目標價喊到515美元 特斯拉去年交車量 激增五成 04:092020/01/04 全球財經 剛上市 陸製特斯拉降價16％ 04:092020/01/04 全球財經 馬斯克交車目標完成 身價增至275億美元 19:072020/01/04 財經 特斯拉：首批大陸製造Model3 1／7將交付一般車主 22:312020/01/05 兩岸 特斯拉來電 和大、聯嘉迎新單 04:102020/01/06 證券．權證 《熱門族群》特斯拉加冕，台概念股衝鋒 11:252020/01/06 財經 特斯拉降價交車 刺激陸牌競爭 04:102020/01/07 焦點新聞 特斯拉供應鏈 3類企業迎機遇 04:102020/01/07 焦點新聞 特斯拉上海廠將宣布Model Y國產 11:122020/01/07 財經 《國際產業》特斯拉上海廠正式啟動Model Y項目 16:482020/01/07 財經 財經熱門新聞 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 即時 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 危險？大客戶遭三星搶走 台積電3字回應 - 即時 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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