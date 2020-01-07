日本樂團「金爆」成員鬼龍院翔7日下午在他推特帳號「鬼龍院翔(三流芸能人)@kiryuintw」po出他在台北街頭的身影，引起網路話題。他趁日本新年假期結束後遊台，是他第一次來台旅行，同行的是固定一起海外旅行一群朋友。

一向語不搞笑死不休的他，照片背景是日本藝人通常不太願意被聯想在一起的百貨地下美食街，而他持續與樂團同樣勇於挑戰精神，點購的食物中出現形似日本遊客普遍抗拒的豬血。他戴著墨鏡手持餐盤、神情似笑非笑，無釐頭精神展露無遺。網友紛紛留言，其中一張照中路人被網友指貌似該團吉他手喜矢武豐，成為意外的笑哽。

該團以搞怪聞名，去年4月1日日本公布新年號「令和」，該團新年號發表30分後，火速在YouTube公開新曲〈令和〉MV，LINE LIVE10萬人以上觀看、YouTube速破11萬點閱，搶頭香成為令和年代的開幕之曲，引爆話題。

(中時 )