台北市長柯文哲（左）對於選前之夜郭台銘要幫民眾黨站台，表示樂觀其成。（甘嘉雯攝）

台北市長柯文哲陪同民眾黨立委候選人陳泓維掃街拜票。（甘嘉雯攝）

台北市長柯文哲以民眾黨主席身分，7日到桃園市蘆竹區陪同第一選區立委候選人陳泓維車掃，媒體詢問，選前之夜，傳出鴻海集團前董事長郭台銘可能替民眾黨站台，他說樂觀其成，這是郭辦和他們辦公室協調的事，他認為，朋友要多、敵人要少，這是基本戰略。

柯文哲表示，民眾黨講的共榮社會，因為台北市政府是實踐共榮的社會，他舉例，10件事情當中，5件跟你一樣、5件不一樣，那就5件合作，5件不一樣就各自做各自的，不要因為其他5件不一樣，連5件可以合作的都不要，這不是一個好的政治態度。

另外，有人認為，這次世代對立很嚴重，柯文哲認為，台灣選舉史上，最嚴重是2014年太陽花學運，那一次最嚴重，現在不會是最嚴重，對於黑韓的產業鏈後可能轉向柯，柯文哲說，他常研究歷史，黑柯2016年3月1次，2017年9月1次，這是意料中的事，「不然這麼大的產業鏈，閒著也是閒著，產能不用，擺著也是可惜。」

至於總統選舉會投給誰？柯文哲說，這題問很多遍，如果選前10天前沒有表態，那就不會表態，「不表態就是我的表態」，民眾黨的當選立委席次評估，他說猜不準，因為數學模型做不出來，主要他沒有刻意操作，心存善念、盡力而為，自己要相信自己講的話。

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(中時 )