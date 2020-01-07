民眾登山受困，埔里警分局長流派出所員警林文清，接獲110通報，隨即趕至轄區後角寮山區，協助受困的3人脫困，熱心員警擔心他們山路不熟，還平安護送他們下山，受助民眾感動之餘，上網表達他們心情，埔里警分局長方秋梅獲知員警善行，7日特予嘉勉。

警方指出，長流派出所員警林文清日前在擔服16-20時值班勤務時，接獲通報，得知轄內山區有何姓等3位民眾登山受困，隨即趨車趕至現場，發現3人都平安無恙，只是他們駕駛的登山車誤闖私有地山區，地主於下午4時欲下山時，將入口處的柵欄鐵門上鎖，致他們無法下山。

熟知山區狀況的林姓員警，隨即以電話找到邱姓地主，並請地主上山開鎖，讓受困3位民眾得以脫困，由於天色已暗，林姓員警擔心他們路況不熟迷路，還特地引導他們平山下山才返回駐地，那股寒冬中的暖意，讓受助民眾深受感動，返回後隨即上網述說該段動人的故事。

埔里警分局長方秋梅由網上得知員警熱心助人情事，7日特在警勤會中，表彰林姓員警的善行；惟林姓員警認為，這是他們在基層經常都會碰上，稀鬆平常的為民服務而已。

(中時 )