台灣國抹紅布條 王淺秋：奧步上午講下午出來 17:022020/01/07 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王淺秋赴警局提告抹紅布條。（陳鴻偉攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣國成員在監察院對面掛抹紅布條，韓總辦發言人王淺秋7日下午到警局提告，她表示上午韓總辦才針對選舉奧步開記者會，諷刺可能有108招，其中的終極抹紅下午果然出現了，他們要提出違法選罷法及誹謗告訴。 王淺秋說，韓國瑜主張兩岸和平談話、交流，拒絕一國兩制，堅守台灣的民主自由，布條卻將韓國瑜與共產黨直接畫等號，刻意抹紅意圖使人不當選，奧步上午才說下午就跑出來。 她表示選前關鍵倒數，奧步可能接連不斷，希望選民有智慧地判斷這些抹紅抹黑的不實訊息，不要被有心人士操弄。 (中時 ) #布條 #韓國瑜 #一國兩制 #民主自由 #民主 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺韓大姊昨日病逝 遺願：票投2號韓國瑜！ 10:142020/01/03 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 11:102020/01/04 政治 政策會韓選了這張照片當代表：我人生最感動時刻 19:082020/01/04 政治 直播》韓國瑜前進社子島 力挺孫大千翻轉社子島 16:362020/01/05 政治 獨家》兩屆金馬影帝公開挺韓國瑜！秦祥林誇他「百年難得一見英雄」 22:502020/01/05 娛樂 韓國瑜啟動「凱道勝利晚會」密碼 13:362020/01/06 政治 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 韓國瑜參訪故宮 提南院「文化再造城鎮」構想 15:372020/01/06 政治 鐵粉要韓國瑜在背上寫盡忠報國 20:372020/01/06 政治 一定打動選民！媒體人：韓陣營最終將打出這王牌 07:572020/01/07 政治 社會熱門新聞 博士結婚35年生9子 醫曝真相「都是別人的種」 - 社會 眷村學霸沈一鳴 空幼同學曝他唯一小缺點 - 社會 黑鷹失事前發生何事？5生還者這樣說 - 社會 台灣國抹紅布條 王淺秋：奧步上午講下午出來 - 社會 恐嚇余天、館長嫌犯落網 原來是不滿遭欠700萬冒名犯案 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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