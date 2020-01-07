台灣國成員在監察院對面掛抹紅布條，韓總辦發言人王淺秋7日下午到警局提告，她表示上午韓總辦才針對選舉奧步開記者會，諷刺可能有108招，其中的終極抹紅下午果然出現了，他們要提出違法選罷法及誹謗告訴。

王淺秋說，韓國瑜主張兩岸和平談話、交流，拒絕一國兩制，堅守台灣的民主自由，布條卻將韓國瑜與共產黨直接畫等號，刻意抹紅意圖使人不當選，奧步上午才說下午就跑出來。

她表示選前關鍵倒數，奧步可能接連不斷，希望選民有智慧地判斷這些抹紅抹黑的不實訊息，不要被有心人士操弄。

(中時 )