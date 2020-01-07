高雄市前金國中棒球隊近年在各全國賽拿下相當優異的成績，也培養出相當多棒球人才，曾經旅美現任中信兄弟的野手潘志芳就是前金國中出產的選手，其實球隊中有許多小朋友有經濟上的困難，但靠著教練團以及學校給予更多的關心，讓小選手們除了在球技精進之外，還可以體會到家的溫暖。

前金國中棒球隊於民國87年成軍，目前球隊共有66名選手，其中是單親家庭或失親家庭的學生佔球隊的三分之一，因此教練及校方特別關愛棒球隊學生，平時夜訓校方除了對球員們課業進行加強，教練們還會為學安排其他特色課程讓球員們多接觸不同的才藝，總教練陳亞俊也會利用時間與球員們進行心靈談話，教練團與球員們的感情如兄弟般親近。

校長蔡月梅表示，他看到這群這麼努力打拼的球員覺得相當心疼，他們在國中階段就得離家到學校住宿，所以他認為應該對球隊孩子們多一份關心，也感謝教練團對孩子們無怨無悔的付出。

總教練陳亞俊表示，教練團與球員們情同弟兄，教練群將球隊打造成家的感覺，讓這些單親、低收的孩子們感受到溫暖，畢業後許多學長自發回學校經驗傳承，甚至還有已經出社會的學生突然抱著三箱麵包回母校，說要慰勞辛苦練球的學弟們，讓教練們感動不已，他覺得這就是他想要傳承的精神。

(中時 )