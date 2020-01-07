民進黨台南市第二選區候選人郭國文發表新一波宣傳影片，希望選民不要相信外界對他的抹黑。(莊曜聰攝)

民進黨台南市第一選區立委候選人賴惠員近日在選區幾個交通繁忙區掛起看板，上面寫著「請問不回家投票是在哈囉？」希望能夠吸引年輕族群注意，拉抬年輕族群投票率，呼籲年輕人1月11日回家投票；同黨的第二選區立委候選人郭國文則公布最後催票CF，訴求以農家子弟的經歷，從基層農家的角度，來解決農民的需求，希望影片讓大家更認識郭國文，而不是從政治抹黑的言論中來誤解他。

賴惠員指出，年輕人的投票率相對較低，或許是輕視選票的力量，認為選舉無法改變台灣政治現狀，因此她要鄭重呼籲，不投票就是放棄自己的發言權，請選民不要小看自己的力量，綿薄之力累積起來，也會有巨大的影響力。

賴惠員表示，民進黨政府過去3年多堅持走在正確的道路，不管是國家主權、經濟投資、民生生活都有明顯的改善，儘管這段期間的改革無法讓每位民眾滿意，但會深切檢討、反省、改進，期待帶給人民更好的生活，也向青年喊話，「不回家投票是在哈囉？」

郭國文則發表選前新一波的競選影片，凸顯出選區內農漁牧業所遭遇到的問題，尤其現在面對氣候劇烈變遷的環境，農產不是「大出」，就是農損，更需要反應民意與協調政府部門的協助。

在影片當中也提出農業發展三箭概念，包含拓展外銷市場開發、內銷市場多元化、農產加工聯盟建立等，可穩定農產的銷路；同時也提出農民退休制度的推動，希望更能解決農民家庭的需求，郭國文表示，選舉到了，會聽到很多負面攻擊的消息或資訊，真的要一一澄清很困難，就用這段影片介紹他，讓選民知道他是怎樣的一個人。

(中時 )