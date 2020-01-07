個性開朗的徐姓婦人原本天天笑臉待人，日前卻常感到莫名胸悶、心悸，甚至脾氣變得暴躁、精神不好，就醫才知是家庭壓力大、再加上更年期引發自律神經失調作祟，所幸經補充賀爾蒙一周後，她的身心逐步恢復正常，終於揮別辦公室「鬼見愁」稱號。

亞洲大學附屬醫院婦產部主治醫師張茂森指出，工作能力強的徐婦在職場上頗受看中，前陣子因為她的母親罹癌、又要籌措兒子出國留學的費用，龐大壓力導致她睡眠不安寧、情緒惡化與人際關係變差等精神問題，甚至身體上也出現胸悶、心悸等症狀。

對於脾氣經常失控的情況，徐婦感到相當困擾，遍訪多家醫療院所，卻都被診斷為心律不整、憂鬱等病症，且檢查後指數都正常，日前轉至亞大醫院，才確診為更年期引發的問題。張茂森強調，女性邁入更年期，體內動情激素下降，但若引發自律神經失調，則會導致抗壓性下降或睡眠等障礙。

張茂森說，以生殖內分泌學的角度來說，女性一生可能遭遇青春期、懷孕期與更年期3次危機，其共同原因是因賀爾蒙變化引發，若未妥善處理，恐造成身心與家庭負擔。

張茂森強調，更年期婦女對外求助時無法準確描述症狀，常被認為是無病呻吟，若透過補充賀爾蒙等方式、降低其興旺的交感神經且提升低落的副交感神經，就能獲得改善，呼籲親友應提供他們更多支持。

(中時 )