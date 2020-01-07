民進黨候選人李昆澤打出推動鐵路地下化、捷運黃線等政績，要來爭取更多選民認同。（李昆澤競選團隊提供／洪浩軒高雄傳真）

大選進入最終決戰周，高雄立委第五選區藍綠候選人戰況激烈，兩邊雙雙打出交通牌，國民黨候選人黃柏霖提出高鐵進入市區與火車共構，讓市區居民更方便；民進黨候選人李昆澤則是打出推動鐵路地下化、捷運黃線等政績，要來爭取更多選民認同。

高雄火車站是三民區最重要交通樞紐之一，國民黨候選人黃柏霖認為新左營站為高鐵終點站，有許多旅客到新左營後就不選擇到市區逛逛，而是直接前往目的地，高鐵站若可以延伸到高雄車站，將會帶來更多人潮及便利性，所以他未來會爭取高鐵站與火車站在高雄市區共構。

但黃柏霖表示，這還有許多要考慮的因素，首先要看能否共構的可行性，再來還有財務計畫的編列，他覺得未來財政負擔一定會越來越大，財務計畫一定要完整編列，作為政治人物絕對要負責任，不能亂開支票。

而民進黨候選人李昆澤，則打出他在任期內的漂亮政績，他推動鐵路地下化，增設7個火車站，也向中央申請到4.35億元的補助經費，用來拆除原跨鐵路的自立陸橋、大順路橋、自強路橋及中華地下道，更爭取到高雄捷運黃線，讓民眾在交通上更為便利。

(中時 )