IC通路大聯大投資控股財務長兼發言人袁興文接受本刊專訪，「董事會決定投資文曄，是因為熟悉這個產業以及對文曄團隊的信心，希望未來為大聯大挹注獲利動能7.5億元。」

袁興文也重申，不論主客觀立場來看，大聯大都無意併購文曄，僅是非常單純的「財務投資」考量，而且在「四不一會」具體承諾下，將大聯大的「誠信」至於法令框架中做為憑據，也就是證明該案本質上真的無關乎結合的合意與否。

針對公開收購同業文曄科技股權30%案延長至今年1月30日及變更成就條件，袁興文最新提出一份資料說明，以目前大陸市場銷售總額加上兩家財報數據分析出為7.8%，「事實上代理商是靠自身服務爭取上下游原廠客戶認同後才能有生意，根本無法也不能壟斷半導體市場的。」

去年11月上旬，大聯大拋出一顆震撼彈，公開表態要收購同業文曄科技的30%股權，引起市場上一片譁然，更是讓文曄科技動作頻頻。至於國內金管會證券期貨局、公平會、中國大陸市場監督管理局的相關約談，大聯大也都逐一提出說明資料。

大聯大投資控股財務長兼發言人袁興文表示，去年11月開始，大聯大即向外界說明，在財務投資的前提下，大聯大提出 4不「不推派董事代表、不再加碼、不會與第三方合作表決或召開股東臨時會、不對外徵求委託書參與表決」與1會「會依法參加股東常會」等5大保證承諾。

並將以上內容清楚記載在公開說明書並出具律師意見。具體且清楚解釋了大聯大並無經營權介入的意圖，也表達對員工及經營團隊繼續領導公司的支持。更透過支持文曄經營團隊增加持股的立場來清楚表達大聯大作為財務投資者的用心。

大聯大投資控股。（圖∕王永泰攝）

袁興文強調，以IC產品的區域與銷售市場占比率的界定來看，由於大聯大和文曄多是擁有世界級原廠代理權、經營區域廣布亞太各國來看，地理區域上絕不能只看台灣或大陸市場，而應以亞太市場為準；銷售金額也應以客戶及原廠的觀點，亦即包含直銷/購與代理商在內的全體銷售金額才對；縱使大聯大有2.3萬家客戶，當原廠要結束合作40年代理服務，大聯大也只能接受，更遑論有哪一家原廠、晶片、零件等客戶，非得要透過代理商才能做生意。

根據本刊查閱文曄公司年報及公開說明書中，採用WSTS機構所調查得出的市占率資料來看，發現其過去8年對於市占率的描述，從民國100年的1.46%，到108年的3.2%非常一致的。

除了資料來源相同，地理區域均為「亞太市場」以外，銷售額也是用全部半導體銷售金額，而未將代理商跟直銷加以區分。就以108年度文曄自述在亞太市占率約3.2%來看，大聯大的年營收金額約是文曄的1.6倍，依此初估約5.1%左右，兩者相加約8.3%。同時考量通路商的市場地位下，從以上資料尚難以可看到已達壟斷之說。

(中時電子報)