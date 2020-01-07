美國加州企業「不可能食品」推出以植物性蛋白為基礎的漢堡去年熱銷之後，又有了新產品，今天在拉斯維加斯消費電子展（CES）推出「不可能豬肉」及「不可能香腸」。

美聯社報導，這是「不可能食品」（Impossible Foods）初次嘗試推出仿牛肉以外的食物，2016年上市的「不可能漢堡」（Impossible Burger）已是逐漸成長的素肉市場主要商品之一。「不可能食品」的仿豬肉、仿香腸和仿漢堡一樣，是以黃豆為主要原料，味道和質地都模擬碎肉。

這款仿豬肉會先向餐廳鋪貨，「不可能食品」尚未表明新產品何時會在零售通路上架。雖然在美國、新加坡、香港及澳門超過1萬7000家餐廳已可吃到「不可能漢堡」，但消費者最近才開始得以在超市買到這種漢堡。

消費者將可在連鎖速食企業「漢堡王」（Burger King）先嚐到「不可能香腸」，本月稍後，美國5個城市的139家「漢堡王」將推出「不可能可頌三明治」，以素食原料製成的香腸結合傳統上一定會有的蛋及乳酪。「漢堡王」去年以「不可能華堡」（Impossible Whopper）進行類似的市場測試，之後才在全美擴大銷售。

仿豬肉產品和「不可能漢堡」是以類似方法製成，「不可能食品」從黃豆根部的豆血紅蛋白（soy leghemoglobin）中汲取血紅素，這是一種能賦予肉類滋味及質地的蛋白質。為了增加血紅素含量，「不可能食品」把黃豆的去氧核醣核酸（DNA）嵌入酵母，讓它發酵，然後把混合物與椰子油等其他原料結合。

「不可能食品」把這些原料混合到像是有豬肉的彈性質地和溫和滋味；至於香腸，還得加些香料。

每份4盎司（約113公克）的「不可能豬肉」有220大卡，不比豬肉生產商史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Foods）一份瘦絞肉的260大卡低多少。

史密斯菲爾德食品公司的真豬肉含更多總脂肪，為20公克，而「不可能豬肉」有13公克；但「不可能豬肉」的鈉含量高很多，有420毫克，史密斯菲爾德食品公司的豬肉有70毫克。

消費者越來越喜歡吃素肉，健康只是理由之一，動物福利及環境疑慮也是原因。根據世界經濟論壇（WEF），每年將近15億頭豬為了供人食用被宰殺，數量是50年前的3倍，而飼養這些豬會消耗大量自然資源，也會增加溫室氣體排放。

「不可能食品」執行長布朗（Pat Brown）說：「我們所做的一切都是試圖防範全球面臨的最大威脅。」

布朗表示，豬絞肉對公司的國際擴張目標來說非常關鍵，美國人吃較多牛肉和雞肉，但根據美國豬肉協會（National Pork Board），豬肉才是全世界最普遍的食用肉類，中國消費者平均每人每年食用超過40公斤豬肉，而美國人一年平均吃30公斤。

布朗說，他相信「不可能豬肉」這樣的產品對中國來說很重要，中國的可耕地有限，非常仰賴進口肉類。去年，中國爆發非洲豬瘟，撲殺數百萬頭豬，之後豬肉價格就飛漲。

布朗提到，「不可能食品」正與中國監管機關及能在中國生產「不可能豬肉」和素漢堡的潛在合作夥伴洽談，「就食物安全來說，這對中國是很重要的機會」。

(中央社)