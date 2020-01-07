訊連科技（5203）轉投資子公司「玩美移動 」旗下「玩美相機（YouCam Perfect）」App，在聖誕佳節客製相框活動後，再度與遠傳電信聯名推出2款「愛•喜嗲鹿」主題農曆新年紅包袋，供使用者發揮創意，製作個人專屬、獨一無二的紅包袋款式。無論是想曬娃、炫寵、或是把自己印製成「乖孫」專屬紅包獻給長輩。一鍵即可輕鬆製作創意紅包袋，讓你送出滿滿的心意與創意。

消費者越來越講求客製化、個人化的體驗，玩美移動與遠傳電信強強聯名，結合玩美移動照片編輯的App與遠傳電信「愛•喜嗲鹿」討喜且符合時節的吉祥物，讓使用者能夠客製化節慶祝福，同時也創造更多加值的服務體驗給遠傳電信及玩美App用戶。無論哪一個世代，每年最重要的節慶習俗非「過年」莫屬，除了除夕團圓飯，最期待的莫過於拿紅包了。想要在眾多紅包袋裡脫穎而出、成為團圓飯桌上焦點，只要下載玩美相機App，一鍵摳圖即可輕鬆完成。

玩美移動總經理張華禎表示：「我們很高興與遠傳電信合作。希望透過玩美相機強大的照相及編輯功能，結合 ibon快速質感的便利列印，讓農曆新年團聚時刻增添趣味！也希望能讓玩美、遠傳的用戶在節慶中傳遞個人化的祝福與心意。」即日起至2020年1月31日，下載玩美相機App，即能使用遠傳電信獨家合作「愛•喜嗲鹿」主題紅包袋。期間更加碼遠傳限定用戶獲得ibon免費列印序號的機會(限量10,000份)，在遠傳活動網頁即可領取。

(中時電子報)