技嘉(2376)發布最新一代搭載AMD Radeon RX 5600 XT繪圖晶片的RDNA遊戲架構顯示卡-Radeon RX 5600 XT GAMING OC 6G與Radeon RX 5600 XT WINDFORCE OC 6G。

技嘉Radeon RX 5600 XT系列顯示卡皆具備AMD最新功能-FidelityFX開放原始碼影像品質工具套件、Radeon Image Sharpening技術、Radeon Anti-Lag抗延遲技術、Radeon Boost功能與FreeSync 2 HDR技術等皆能夠在最新優化的Radeon Software Adrenalin 2020 Edition介面裡執行，充分釋放GPU的極致潛能，使玩家體驗到顯卡的卓越效能與更佳的影像品質。

Radeon RX 5600 XT顯示晶片專為1080p高畫質的遊戲體驗而設計，採用先進7奈米製程技術外，還支援PCI Express 4.0傳輸介面，並提供卓越的高效能表現，讓玩家獲得更高的遊戲保真度，以及在快速的遊戲畫面移動期間更提高FPS的效能及整體流暢性，實現比以往更佳的遊戲體驗。

技嘉Radeon RX 5600 XT GAMING OC 6G顯示卡配置技嘉獨家風之力冷卻系統，搭載3個8公分獨特刀鋒導流造型風扇，並搭配抗擾流正逆轉功能。內含5根複合式純銅熱管並且直接接觸GPU，透過導熱原理純銅熱管能夠迅速將GPU產生的廢熱從晶片導出。藉由雙管齊下的散熱方式，同時照顧到VRAM與MOSFET等重要發熱元件的溫度，讓所有元件都能夠在穩定的工作狀況下展現高效能並延長使用壽命。黑色酷炫的金屬造型背板，不僅強化顯卡整體結構，防止PCB板彎或零件撞落，更讓整張顯示卡更具有高質感的外觀。

技嘉Radeon RX 5600 XT WINDFORCE OC 6G顯示卡是喜愛雙風扇玩家的首選，配置2個9公分的散熱風扇，技嘉獨家的風扇設計不僅具備抗擾流正逆轉功能，獨特的刀刃扇葉設計更可以提升風量，增加散熱能力。此外，搭配複合式純銅熱管直接接觸GPU的技術與造型強化保護背板設計外，還導入技嘉認證超耐久頂級用料，讓所有玩家都能在遊戲顯示卡穩定運作的狀況下，享受超頻顯卡帶來的極致遊戲體驗。

(時報資訊)