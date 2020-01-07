《港股》甩美伊衝突，恆指收漲0.34％ 17:052020/01/07 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 市場暫時拋開美伊衝突的影響，轉而將焦點放在基本面，周二香港恆生指數收漲0.34%，為28322.06點。國企股(H股)收漲0.3%，為11198.75點。 重量級權值股騰訊大漲2.17%，為恆指貢獻65個漲點，該公司表示旗下金融科技業務調整後利潤已經達到低雙位數，且支付、財富管理及貸款部門均實現獲利。 消費龍頭股集體大漲，波司登業績報喜，股價勁揚12.19%；李寧漲6.25%，頤海國際漲6.85%。醫藥股亦表現強勁，阿里健康強彈11.92%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美伊衝突升高，恆指收跌0.32％ 16:482020/01/03 財經 美伊關係緊張 台股驚險收漲 20:302020/01/03 財經 美伊衝突 戰爭概念股剽悍 04:092020/01/04 財經要聞 美伊升溫 中東戰爭隨時引爆 04:102020/01/04 兩岸要聞 美伊緊張 油價年前看漲 04:102020/01/04 財經焦點 美伊情勢緊張 日在野黨憂自衛隊赴中東 17:082020/01/04 國際 美伊衝突恐升級 華爾街警告股市將震盪 16:412020/01/04 財經 美伊衝突引市場恐慌 陸股當周上揚 18:402020/01/04 財經 中國大陸不希望美伊開戰，擔心重創一帶一路戰略 21:502020/01/04 國際 美伊衝突升 油金攀新高 23:092020/01/04 財經 財經熱門新聞 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 危險？大客戶遭三星搶走 台積電3字回應 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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