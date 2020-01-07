市場暫時拋開美伊衝突的影響，轉而將焦點放在基本面，周二香港恆生指數收漲0.34%，為28322.06點。國企股(H股)收漲0.3%，為11198.75點。

重量級權值股騰訊大漲2.17%，為恆指貢獻65個漲點，該公司表示旗下金融科技業務調整後利潤已經達到低雙位數，且支付、財富管理及貸款部門均實現獲利。

消費龍頭股集體大漲，波司登業績報喜，股價勁揚12.19%；李寧漲6.25%，頤海國際漲6.85%。醫藥股亦表現強勁，阿里健康強彈11.92%。

(時報資訊)