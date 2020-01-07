美食外送平台foodpanda公布2019年年度外送排行榜，受惠外送議題討論熱度竄升、服務範圍涵蓋全台，單周訂單總量已等同成立前6年總和，全年訂單年增達32倍，活躍使用者亦年增達21倍，其中VIP客戶每月消費超過50次、平均每天約2餐使用foodpanda。

foodpanda董事總經理方俊強表示，外送範圍廣、美食餐點多元、服務時間長為用戶最在意的外送平台服務因素，foodpanda合作店家涵蓋平價早餐店、人氣網美店到知名連鎖店，並自去年下半年推出更全面性的宵夜時段外送，展望今年，將持續推出更多元的外送服務。

foodpanda台灣成立於2012年，隨著美食外送市場規模在前年出現顯著成長，foodpanda去年大舉拓展外送服務版圖至19個縣市，達成涵蓋全台版圖目標、並擁有超過5萬家合作餐廳，帶動營運爆發性成長，穩坐台灣外送平台龍頭。

據foodpandar統計，早餐外送尖峰時段落在7～9點，主要是上班族為避開早餐店等待人潮，通勤時先預訂早餐送到公司，以玉米蛋餅最受歡迎。宵夜場則自晚間9點開跑、11點達訂單高峰，以甜不辣、百頁豆腐最為熱門，鹹酥雞系列亦廣受歡迎。

而去年最受台灣人喜愛的外送餐點不分中西，以來自日本的丼飯最為熱銷，鹹酥雞、漢堡、肉圓、咖哩飯亦上榜。最受歡迎的外送飲料項目，仍由風靡全球的珍珠奶茶奪下，風行多年的多多綠茶、近期興起的紅茶拿鐵也名列人氣名單。

此外，foodpanda也串聯全台人氣夜市提供外送，前5大合作夜市商圈為台中逢甲、台北通化、士林、花蓮東大及高雄瑞豐夜市。去年進一步進軍全台百貨美食街，陸續與ATT 4 FUN桃園店、SOGO、統一時代、誠品、京站等5家百貨業者合作。

foodpanda也關注外送經濟衍生的相關議題，落實社會企業責任。去年10月起邀請用戶加入「減塑」行列，鼓勵用戶自備餐具、減少使用一次性餐具。截至去年12月已有超過6成消費者勾選「不需要餐具」共襄盛舉，有效降低免洗餐具使用量。

foodpanda即日起亦推出「歲末年終感謝祭」活動，向使用者徵集去年與foodpanda的專屬故事，參與活動即可獲得50元專屬折扣金，希望與消費者一起分享去年最暖心的外送美食小故事。

(時報資訊)