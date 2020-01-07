基隆市政府自去年起由文化局與民政處共同推動新生兒閱讀禮袋發放活動，整合閱讀與育兒資源，讓民眾在辦理出生登記的同時即可一併領取閱讀禮袋，今年起閱讀禮袋再升級，除了增加育兒手冊以及市長賀卡。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府自去年起由文化局與民政處共同推動新生兒閱讀禮袋發放活動，整合閱讀與育兒資源，讓民眾在辦理出生登記的同時即可一併領取閱讀禮袋，今年起閱讀禮袋再升級，除了增加育兒手冊以及市長賀卡。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府自去年起由文化局與民政處共同推動新生兒閱讀禮袋發放活動，整合閱讀與育兒資源，讓民眾在辦理出生登記的同時即可一併領取閱讀禮袋，今年起閱讀禮袋再升級，除了增加育兒手冊以及市長賀卡，幫助新手父母能快速得知市府的各項育兒資源，副市長林永發於日在記者會中公布精心設計給小寶寶的圖書借閱證等，代表市府對新生命到來最誠摯的祝福。

想知道手冊內容的全新資訊就要看這邊，整合市府民政處、社會處、教育處、家庭教育中心、文化局及衛生局各項育兒資源，並依新生兒成長階段區分「新生兒資訊」、「成長發育資訊」、「托育服務資訊」以及「親子休閒遊憩資訊」等四大主題，方便新生兒父母快速查閱。

基隆市政府推動幸福甜蜜產業，打造基隆成為幸福城市，為新生兒家庭提供整合式服務，「戶政一站式服務」就是以「民眾免奔波」為核心，透過戶役政資訊系統整合資訊科技與行政資源，整體性規劃跨機關 e 化作業，提供真正便民的創新服務。

市府民政處長王榆森表示，基隆戶政提供新生兒一站式服務，在申辦出生登記的同時，更進一步提供跨機關便民服務；文化局長陳靜萍表示，為省去民眾到圖書館辦證的時間，在戶政事務所辦理出生登記時，即可線上申辦新生兒的借閱證，取得的證卡將在隔日自動開通，讓取得閱讀資源更加便利。而這張給小寶寶的第一張借閱證也經過精心設計，有別於一般借閱證，特別挑選文化局典藏品中，基隆新銳畫家許志偉的作品「港都的漫遊」作為卡面，將送給每位109年出生的新生兒。

(中時 )