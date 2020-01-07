李佳芬在國民黨第八選區立委江啟臣陪同下，前往東聖宮參拜，超過700位支持者激情高喊「韓國瑜凍蒜、江啟臣凍蒜」。（王文吉攝）

高雄市長夫人李佳芬（右二）在國民黨第八選區立委江啟臣（左二）陪同下，參拜東聖宮天上聖母。（王文吉攝）

李佳芬（中）站上東聖宮廟前台階激昂開講10分鐘，痛批民進黨政府不知民間疾苦。（王文吉攝）

新社區農會總幹事羅文遠（中）致贈粽子，預祝李佳芬（右）的夫婿韓國瑜及立委江啟臣（左）「高票當選」。（王文吉攝）

東勢區農會理事長劉正銘（中）致贈菜頭，預祝李佳芬（右）的夫婿韓國瑜及立委江啟臣（左）「高票當選」。（王文吉攝）

李佳芬（左）代表韓國瑜南下台中催票，爆棚支持者爭相握手。（王文吉攝）

高雄市長夫人李佳芬7日南下台中為韓國瑜催票，並為台中市第八選區立委江啟臣輔選。李佳芬在東勢區東聖宮前激昂開講10分鐘，痛批民進黨政府不知民間疾苦，撐起「主權」保護傘，就可以胡作非為，「政府就是要讓百姓過好日子，做好民生經濟比什麼都重要」。

「韓國瑜凍蒜、江啟臣凍蒜！」東聖宮廟埕湧入超過700位支持者，激情高喊「總統立委都選2」。李佳芬下午3點抵達，受到爆棚支持指者熱烈歡迎，市議員冉齡軒、前市議員蘇慶雲、前東勢鎮長葉玉錦、東勢區農會理事長劉正銘、新社區農會總幹事羅文遠輪流送上包子、肉粽、菜頭、青蒜等，預祝總統、立委高票當選。

李佳芬在地方仕紳簇擁下，站上廟前台階致詞，她一開始先訴諸感情，表示她有閩南、客家血統，這2個多月來，她跑遍海外，遇到許多台商、華僑，他們現在最在意的是「中華民國」4個字快不見了，尤其客家僑社特別激動，因為中華民國是由客家人孫中山先生建立的。

李佳芬說，政治人物不是自己過好日子，而是要讓老百姓過好日子。民進黨執政不到4年，不僅軍公教慘不忍睹，觀光業更可憐，家長誰不擔心教育、課綱？背學貸的年輕人出社會又領低薪，各行各業、士農工商哀鴻遍野。

李佳芬表示，這場選戰不是為了韓國瑜，是為了自己、下一代子孫，我們一定要自己作主，不要讓民進黨以為「撐起主權保護傘，就可以胡作非為、貪汙腐敗」。做好民生經濟比什麼都重要，政府就是要讓老百姓過好日子。

李佳芬說，我們要把我們的快樂找回來，告訴政府「把我們的快樂、幸福還給我們」，不要再鬼扯什麼護主權。權力本來就在執政黨手上，而且這一屆立法院民進黨席次過半，喊什麼護主權？不要再欺騙老百姓了。

李佳芬也呼應韓國瑜提出恢復特偵組，她說，國家只要政府不貪汙、不亂搞，我們不可能沒有錢，以高雄輕軌為例，鐵道還沒蓋好，車廂通通來了，「我們政府怎麼可以這樣浪費大家辛苦的血汗錢、納稅錢。」

(中時 )