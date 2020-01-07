歲末年終到，尾牙聚會特別多，但怎麼「吃」可是大學問！高雄1位患有糖尿病及高血壓中年男子大吃大喝後，竟出現胸悶不適，血糖飆高。內科醫師李宇力特別傳授3招給民眾，尤其是「3高」族群，也呼籲別因歡樂聚會而樂極生悲。

「活力得中山脊椎外科醫院」李宇力指出，該個案參加尾牙後，不僅有胸悶情形，經前往門診就醫發現，飯後血糖也高到300mg／dl以上。

他提到，尾牙容易大魚大肉，當中不乏重口味食物，多半屬高鹽會使血壓升高。精緻或過度加工食品，也易含有過多飽和脂肪酸，造成膽固醇過高。含有勾芡的羹湯或濃湯則恐造成醣份攝取過多。

李宇力表示，依據國外研究調查顯示，天氣冷氣候下，人體血管原已有較大壓力，若是餐後因血管內血糖、血脂急遽上升，更恐釀成急性心肌梗塞，提醒「3高」患者需特別提防，不可不慎。

他說，由於血糖、血壓及血脂三者息息相關，甚至會互相影響加重。他建議，第1招先吃蔬菜、再吃肉，最後才吃主食，因主食多半有較高油脂及醣分，先吃蔬菜及肉，避免攝取過多油脂及醣分。

他提到，第2招是少吃零嘴、加工食品、濃湯及勾芡的湯。第3招則為多走動、聚會時多聊天，細嚼慢嚥，避免狼吞虎嚥。遵守這「3招」可望擺脫代謝症候群的威脅。

(中時 )