前總統馬英九當外公了！三總證實，上週六，1月4日下午2時，前總統馬英九的掌上明珠馬唯中，在三軍總醫院剖腹產下1名健康的男寶寶，且母、嬰均很健康。

三總院方表示，馬唯中生產過程，媽媽周美青一直都在一旁陪伴，而馬英九當日正忙於輔選，獲知喜訊後，等到輔選行程剛結束，立刻飛奔醫院探視愛女及外孫。

(中時電子報)