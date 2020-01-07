馬英九當外公了 三總證實馬唯中剖腹產下健康男嬰 17:102020/01/07 中時電子報 丁世傑 、 鄭郁蓁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬英九總統大女兒馬唯中。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九當外公了！三總證實，上週六，1月4日下午2時，前總統馬英九的掌上明珠馬唯中，在三軍總醫院剖腹產下1名健康的男寶寶，且母、嬰均很健康。 三總院方表示，馬唯中生產過程，媽媽周美青一直都在一旁陪伴，而馬英九當日正忙於輔選，獲知喜訊後，等到輔選行程剛結束，立刻飛奔醫院探視愛女及外孫。 (中時電子報) #馬英九 #馬唯中 也許您會感興趣 推薦閱讀 都是馬維拉的錯 04:102020/01/04 時論廣場 選前黃金周末 馬英九桃園輔選人氣夯 10:142020/01/04 政治 貪食蛇夜遊蘆竹 馬英九送春聯造勢 15:342020/01/04 政治 馬英九：反滲透法是可怕可惡又可恥的法案 19:522020/01/04 政治 馬英九魅力不減 台中大雅夜市發春聯爆棚 21:172020/01/04 政治 馬英九發春聯助攻李彥秀 盼催出關鍵選票 13:392020/01/05 政治 馬英九、黃志雄樹林鎮南宮發春聯 民眾搭帳篷守候 19:122020/01/05 政治 選戰倒數！馬英九陪林德福掃街拜票 21:162020/01/05 政治 馬英九桃園輔選 痛批蔡英文主權護個鬼 11:242020/01/06 政治 前總統馬英九竹市陪同鄭正鈐掃街送春聯 21:332020/01/06 政治 政治熱門新聞 馬英九當外公了 三總證實馬唯中剖腹產下健康男嬰 - 政治 若少這兩樣...黃暐瀚：1／11後台灣進入下階段仇恨鬥爭 - 政治 一定打動選民！媒體人：韓陣營最終將打出這王牌 - 政治 最後衝刺階段！他點出韓國瑜缺點喊：根本沒用 - 政治 抹紅牌出鞘！監察院前大樓 出現超巨大黑韓布條 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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