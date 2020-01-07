交通部今日舉行「新春記者會」，「環島鐵路網」是其中一項政策。交通部長林佳龍表示，已批准「西部高鐵、東部快鐵」，行政院未來將按照環島鐵路網6小時生活圈、高快速路網的方向做。他強調，可理解學者的擔憂，但政府必須幫助台鐵面對未來高鐵、智慧運輸等競爭時，更具優勢及不可替代性。

林佳龍簡報時指出，前瞻基礎建設投入很多軌道建設，高鐵發揮很大效益，台鐵也在轉型，未來「綠色軌道運輸」在台灣交通裡能扮演何種角色？政府需有整體藍圖。

林佳龍表示，可以理解有些學者在過去鐵路立體化的審查時，擔心政府可能會有錯誤投資，但更重要的是，政府必須幫助台鐵在面對高鐵、智慧運輸等競爭時，更具有優勢及不可替代性，如何把環島鐵路網建構起來，作為未來十年的藍圖。

「西部高鐵、東部快鐵」林佳龍表示，要往南、往東去延伸、銜接，所有鐵道路廊都很珍貴，也是政府的土地，故全面雙軌化、電氣化。攸關台鐵未來面對競爭時，形成競合關係，對台鐵會有發展的空間，除南北延伸外，希望打造六小時生活圈，去除台北中心的國土思考模式，變成環狀後，每個點都是原點。

但未來環島鐵路網的效應為何？林佳龍表示，從高鐵、台鐵的運量均有增長、維持水平來看，代表台灣並未因公共運輸多，大家就減少使用，有時建設會帶來更多需求；環島鐵路網不能只假設少子化，以後坐車的人就會減少，說不定未來坐車的人會是以前的3倍多，因為一出門太方便，推動轉乘、接駁及精準時間，加上業者推動共享電動機車、Ubike，只要轉乘夠方便，整體運量提升，可望減少私人交通工具。

(中時 )