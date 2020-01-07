北市勞動局6日前往遠航公司實施勞動檢查，發現遠航公司未發放員工12月薪資近5000萬元，嚴重違反《勞動基準法》第22條第2項的規定，考量遠航公司事業規模、違反人數及違反情節，已屬《勞動基準法》第79條第4項可加重罰鍰至法定罰鍰最高額100萬元2分之1的情形，勞動局依法加重處分遠航公司至150萬元，創下前所未有的裁處紀錄。

遠航自去年12月12日停飛後，勞動局已多次派員到遠航公司，要求務必守法，依法發薪，但6日遠航公司自承確實因財務問題無法按原定發薪日發薪，且未能說明何時可將薪資順利發放，已明確違反《勞動基準法》。

勞動局7日認定情節重大，嚴重損害員工權益即依法裁處，並依《勞動基準法》第27條規定限令遠航公司於2周內將積欠的薪資發放完畢，否則將予以連續處分。

勞動局表示，遠航公司全國僱用人數有千餘人，影響甚多家庭，薪資為勞工賴以維生的重要來源，遠航公司應將發放薪資當作最優先處理事項，以免造成社會動盪，呼籲遠航勞工如有任何勞動權益受損或是終止契約的爭議，建議可盡速向勞動局申請勞資爭議調解，以維護自身權益。

(中時 )