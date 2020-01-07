高市第八區立委候選人陳麗娜（前排右）7日舉辦庶民開講，邀請國民黨副主席郝龍斌（前排左）站台。（柯宗緯攝）

高市第8選區立委選戰最後衝刺，國民黨候選人陳麗娜7日邀來副主席郝龍斌輔選，郝痛批《反滲透法》形同綠色恐怖，盼將陳麗娜送進國會查弊案，揪出綠營肥貓，更向眷村民眾喊話「這次要用選票來保護中華民國！」。

陳麗娜今在眷村大本營前鎮君毅社區舉辦「庶民開講」，吸引逾200名支持者高舉國旗力挺。她感慨說，現在看到政府圖利財團，老百姓受苦受難，又要被查水表，唯有下架民進黨，才能撥亂反正；呼籲鄉親百分百票投陳麗娜、總統選韓國瑜。

郝龍斌炮轟民進黨政府，反送中事件讓小英撿到槍，卻用香港人的血再選舉，年金改革制度則將軍人當米蟲，軍人要的不過是尊嚴兩個字。然而，民進黨只會用騙術治國，《反滲透法》才是真正的綠色恐怖，「難道支持台獨叫言論自由，支持統一卻是叛國罪？」

郝龍斌說，2020是中華民國保衛戰，他向台下的眷村民眾喊話，1人至少拉30票，讓韓國瑜當選、國會席次過半，「大家跟我父親一樣，過去用槍桿捍衛中華民國，這次要用選票來保護！」也呼籲大家選擇會做事、找得到人的陳麗娜。

(中時 )