美軍官員說，蓋達組織的支部青年黨，對肯亞的美軍基地發動襲擊，導致一名美軍士兵和兩名美國承包商喪生，因此派出一批危機反應部隊前往當地增強防禦。

青年黨與蓋達組織、塔利班都有連絡，皆屬於極端伊斯蘭遜尼派，他們在去12月28日對索馬里摩加迪休發動針對平民的炸彈襲擊，造成80人死亡。青年黨也因這次襲擊而聲名狼藉。

軍事網(Military.com)報導，美國非洲司令部(USAFRICOM )發言人薩曼莎·雷霍（Samantha Reho）表示，已向在曼達灣(Manda Bay)部署了50至100名美軍東非反應部隊（EARF）。雖然數量不多，但是在襲擊發生前，當地只有不到150名美軍在曼達灣辛巴營地，這樣的補強等於是軍事增加一倍。

總部設在吉布提的「非洲之角聯合聯合特遣部隊」(Joint Task Force-Horn of Africa)負責該區域的軍事行動，包括保護美國人和美國外交設施，支持非戰鬥人員撤離，提供人道主義援助和救災，這是因應2012年9月11日利比亞班加西美國領事館的恐怖襲擊事件後，成立的眾多快速反應部隊之一，那起事件造成的4名美國使館人員死亡，而創建的眾多反應部隊之一。

東非反應部隊於2019年1月，部署到加蓬共和國首都自由市(Libreville)，以監視鄰近國家剛果民主共和國發生的動亂。

由於美國對伊拉克的空襲，導致伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼少將(Qassem Soleimani) )喪生，也使得美國的主要注意力集中在中東，就在這個時候，發生青年黨突擊美軍基地的事件，容易聯想到兩件事是否有關連。

非洲司令部則否認此說，官員在一份新聞稿中說：「與各種媒體報導相反，美國非洲司令部不認為青年黨的襲擊與伊朗有關。雖然不認為懷疑伊朗參與這次襲擊，但是有其他國家正在尋求在非洲之角的更大影響力。」

非洲司令部還發布指揮官史蒂芬·湯森上將( Stephen Townsend)的聲明，駁斥他在襲擊中陣亡的虛假謠言。

湯森說：「有關我死亡的報導是個假新聞，這是青年黨放出的謊言。」

在這次襲擊中慘遭殺害的士兵是現年23歲的亨利‧梅菲爾德（Henry Mayfield），他的原駐地是阿拉巴馬州拉克堡（Fort Rucker）。

(中時電子報)