不少人在出社會幾年後便會陸陸續續收到朋友的紅色炸彈，但如果是不熟的朋友突然丟來婚禮喜帖，怎麼化解尷尬的氣氛？考量到彼此交情不深的情況下，究竟要出席，還是省下紅包錢？網友點出殘酷真相，如何婉拒不熟朋友的紅色炸彈。

原PO在PTT上表示，一位不熟的學姐突然用訊息詢問婚禮的出席調查，但原Po自認為，和學姐僅在久久一次的家聚見過面，彼此交情根本不熟，因此並不打算要參加婚禮，更沒有包紅包的念頭。不過出於學姐已主動詢問，考量直接已讀似乎不太禮貌，原PO便請教網友「被炸喜帖不想去也不想包怎麼辦」？

原PO考量學姐已主動詢問，直接已讀似乎不太禮貌，便請教網友「被炸喜帖不想去也不想包怎麼辦」？（摘自PTT）

對於原PO的煩惱，想要禮貌又不失尷尬的拒絕婚禮邀約，網友反問「禮貌要付錢你要嗎？」不少人認為，如果交情沒到很好，可以乾脆一點，直接在FB上祝福就好，然後不用填資料。「反正以後遇不到」、「如果以後遇不到，也沒見幾次就不用管」、「你以後沒打算結婚也邀就不要去啊」。

如果要更委婉一點，就說「那天有排行程，紅包也不用包」、「恭喜人家也好啊，就說沒辦法到」。

另外，有網友指出，現代人都習慣傳訊息交流，連終生大事都用網路表格填一填，她認為應該親自打電話才夠正式、也較有誠意。「直接傳訊息問某種程度上滿唐突的，尤其又不熟，笑死」。

(中時電子報)