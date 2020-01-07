倫元投顧分析師陳學進表示，台股今（7日）開高走低，終場下跌73.04點，跌幅0.61％，收在11,880.32點，櫃買指數亦同步下殺，終場走跌0.96點，跌幅0.65％，以146.29點作收。

三大法人方面，外資續賣98.21億元，投信續賣12.03億元，自營商續賣19.4億元，外資於台指期貨市場上持續減碼2,925口多單，累計淨多單部位為29,263口，心態呈現中性謹慎保守。

個股方面，本周納入投資組合的威剛，獲利大躍進，加上產業多頭崛起，配合均線震盪走揚及法人大戶偏多心態不變，後續量價不失控且守穩月線下，大漲再創新高的機會可期。

國際股市7日紛紛止穩反彈，台股表現卻相對疲弱，主因被動元件龍頭國巨擬發全球存託憑證（GDR），預計募集資金額上看368億元，以充實營運資金、償還借款、健全公司財務結構、轉投資及資本支出等用途，由於市場擔憂此舉將造成股本膨脹18.65％，進而稀釋每股盈餘、加上12月營收表現不如預期及憂心GDR折價等利空，造成國巨7日開低下殺至跌停板。

被動元件類股受到國巨拖累，華新科、禾伸堂、奇力新、信昌電、大毅7日股價全面收黑，散熱模組超眾、健策、雙鴻、網通股聯亞及其它電子類股同步拉回，衝擊市場持股信心與買進意願。

然而國內經濟維持穩步復甦成長外，大盤在下殺過程中仍守穩多頭馬其諾防線11,668～11,790點之上，因此多頭格局不變下，短線的恐慌性下殺反而是布局機會，預期待利空淡化後，大盤將快速回漲，只要選對趨勢、產業、個股，獲利自然可期。

(工商 )