聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，台股今（7日）盤中一度大跌逾百點，所幸尾盤買盤湧入，跌幅不至擴大。本波回檔屬國際性的系統性風險，呈現橫盤整理後急殺的走勢，造成12月中的整理平台留下大量套牢賣壓，預期短線反彈後應將進入小區間的橫盤整理。

類股方面，國巨擬發行全球存託憑證（GDR），市場擔憂每股盈餘將遭到稀釋，造成整體被動元件7日出現全面性的下殺，惟以中長線展望觀察，發行GDR不失是公司企圖心的展現，甚至可以讓整理獲利能力再往上一層樓，因此建議投資人可以逢低分批進場布局。

個股方面，本周納入投資組合的昂寶-KY，受惠5G帶動手機快沖IC需求提升，持續吸引資金轉入，220元關卡賣壓不重，只要量能未出現明顯退縮，後續有望挑戰前高。

大盤短線雖有跌深反彈的機會，但整體格局籌碼凌亂，操作上應以技術面來做短線操作，同時布局因本次下跌而被錯殺的業績成長股。

(工商 )