運達投顧分析師洪任浚表示，台股重挫來自於兩件消息，一是台積電（2330）被搶單的消息，二則是國巨（2327）準備發行GDR籌資368億元。個股方面，本周納入投資組合的勤誠，伺服器訂單需求旺，出貨維持成長。

他分析，面對這兩件消息必須理性評估，首先，台積電是否因三星製程領先而掉單，有鑑於台積電的先進製程均已滿載，現在排隊都要等到半年後才能交貨，尤其明年5奈米量產後，台積電世界第一的領先地位更加屹立不搖，這樣的利空消息應是空穴來風。

而國巨要發行GDR籌資屬於短空長多格局，國巨之所以要發行GDR，是因為近期其合併美國基美（Kemet）須支應500億元的資金，原本考慮使用銀行聯貸，但是考慮到資金成本的關係，才捨棄聯貸轉向GDR籌資，這對於國巨的資金使用上更為有利。

短線由於GDR的發行多採折價，所以引發部分調節性賣壓出籠，不過，未來要能夠順利發行GDR也必須由外資法人來募資，外資亦將調升國巨的評價，因此，面對後市無需過於悲觀，掌握強勢股買在短線弱勢時的節奏即可。

(工商 )