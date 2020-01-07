智伸科技2019年因汽車、醫療及電子三大事業體均增長，尤其汽油高壓泵浦本體及缸內直噴引擎（GDI）系統相關零組件新訂單成長，今（7日）公布去年12月合併營收4.45億元，創同期新高；去年第四季合併營收13.56億元，改寫單季營收歷史新高。去年合併營收攀升至50.14億元，締造史上新高。

智伸科今日公布2019年12月合併營收4.45億元，比2018年同期成長18.94％；2019年第四季合併營收13.56億元，比2018年同期增加16.86％，改寫單季營收歷史新高。2019年合併營收攀升至50.14億元，較2018年成長13.32％。

智伸科表示，智伸科因汽車相關零組件產品客戶拉貨力道穩步增溫，加上汽油高壓泵浦本體新訂單，自2019年下半年起陸續加入量產行列，挹注去年下半年整體營收表現優於上半年的成績。

智伸科指出，2019年整體景氣對於產業發展面臨嚴峻的考驗，智伸科在汽車、醫療、電子三大事業體營運仍逆勢成長，全年合併營收達成去年初設定營運雙位數成長，主要是公司汽車事業部自2018年接獲的缸內直噴引擎(GDI)系統相關零組件及汽油高壓泵浦本體新訂單，不僅從2019年初陸續通過客戶測試、逐步加入量產出貨，亦隨著第四季汽車傳統產業旺季的帶動下，擴大其拉貨力道，挹注智伸科各生產基地之產能利用率站穩高度水準，加上醫療新品出貨暢旺的添翼，雙雙推進智伸科下半年整體營收，優於上半年的成長表現。

智伸科觀察歐盟針對品牌車廠汽車銷售的平均二氧化碳排放量不得超過每公里95克之規範，從2020年1月1日正式上路，更嚴格的碳排管控政策將為汽車產業朝向智能化、電動化的發展奠定明確的目標，目前已有多家品牌車廠祭出2020年最新綠能電動車、油電混合車等新車款的消息。智伸科表示，智伸科除藉以深化與主要客戶共同研發技術能力，提高智伸科與同業間的競爭門檻，也期望隨著汽車產業趨勢的變化，智伸科能持續與客戶針對更多利基性新技術產品進行研發、設計及量產，創造汽車部產品領域能全面涵蓋從一般燃油車款至電動車款之零組件，挹注訂單無虞，並增添整體營運新一波的成長動能。

智伸科展望2020年，受惠於新車應用GDI系統滲透率持續提升的態勢，有助於智伸科汽車事業維持良好銷售表現，可為智伸科整體營運添穩健成長的動能。此外，在智伸科積極擴大於汽車市場占有率表現的同時，另外醫療、電子兩大事業部的業績表現也呈穩定成長的態勢，尤其高端醫材零組件之新產品腹腔微創手術器械的相關需求持續增溫，將為智伸科整體營收表現注入成長的活水。

智伸科強調，智伸科今年仍持續進行新舊產品組合調整、成本費用嚴控、新品生產學習曲線改善爬升及產能配置優化等重要策略執行，可望在成效逐步展開下，進一步精進整體毛利率及獲利表現。

(工商 )