北市勞動局6日前往遠航公司實施勞動檢查，發現遠航公司未發放之員工12月薪資近新臺幣5千萬元，嚴重違反勞動基準法第22條第2項之規定，考量遠航公司之事業規模、違反人數及違反情節，已屬勞動基準法第79條第4項可加重罰鍰至法定罰鍰最高額二分之一之情形，勞動局依法加重處分遠航公司至新臺幣150萬元，創下前所未有之裁處紀錄。

遠航自去年12月12日停飛後，勞動局已多次派員到遠航公司，要求務必守法，依法發薪，但6日遠航公司自承確實因財務問題無法按原定發薪日發薪，並且未能說明何時可將薪資順利發放，已明確違反勞動基準法，勞動局於今（7）日認定情節重大，嚴重損害員工權益即依法裁處，並依勞動基準法第27條規定限令遠航公司於2周內將積欠之薪資發放完畢，否則將予以連續處分。

勞動局表示，遠航公司全國僱用人數有千餘人，影響甚多家庭，薪資為勞工賴以維生的重要來源，遠航公司應將發放薪資當作最優先處理事項，以免造成社會動盪。並且再次呼籲遠航勞工如有任何勞動權益受損或是終止契約之爭議，建議可儘速向勞動局申請勞資爭議調解，以維護自身權益。

(工商 )