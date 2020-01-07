在岸人民幣（CNY）7日下午16：30收報6.9376，較上一交易日6.9745升369點。16：56，CNY報6.9382，升365點或0.5233％。

離岸人民幣（CNH）日內同樣漲超300點，突破6.94關口。現報6.9351，漲333點或0.4786％。

(工商 )