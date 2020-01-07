在岸人民幣收升逾300點 17:272020/01/07 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣（CNY）7日下午16：30收報6.9376，較上一交易日6.9745升369點。16：56，CNY報6.9382，升365點或0.5233％。 離岸人民幣（CNH）日內同樣漲超300點，突破6.94關口。現報6.9351，漲333點或0.4786％。 (工商 ) #人民幣 #16 #關口 #交易 #突破 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積電開春旺 16檔熱錢必買 04:102020/01/03 證券．權證 25路段超雷 國5恐塞16小時 04:102020/01/03 社會新聞 《期貨》春節長假，期交所將調高股價指數、商品及匯率類契約保證金 16:482020/01/03 財經 16檔漏網之魚股 拚翻升 04:092020/01/04 財經要聞 16檔外資撐腰 強勢抗震 04:092020/01/05 財經要聞 穩懋12月營收雙升 全年營收破200億元 15:012020/01/06 財經 財政部南區國稅局：買賣股票要繳證交稅 15:432020/01/06 財經 櫃買108年度IRS交易系統成交金額前三名：永豐銀、台新銀、富邦銀 18:192020/01/06 財經 鼠於你期間限定店開幕 粉絲排隊16小時搶米奇米妮 20:492020/01/06 消費 滬指收升21點 重新站上3,100關口 16:012020/01/07 財經 財經熱門新聞 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 即時 危險？大客戶遭三星搶走 台積電3字回應 - 即時 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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